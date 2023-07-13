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Наводнение в Туапсе смыло в море дом с тремя людьми

Наводнение в Туапсе смыло в море дом с тремя людьми

Поток воды при наводнении в Туапсе унес в море частный дом с тремя жильцами внутри. Полиция и спасатели ищут людей вдоль побережья, а следователи начали расследование инцидента, сообщили в управлении Следственного комитета по Краснодарскому краю.

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