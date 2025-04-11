Правительство направило официальной отзыв к законопроекту, согласно которому выплаты по ОСАГО предлагается распространить на случаи, когда у виновника ДТП нет страховки

Правительство официально отреагировало на законопроект, в котором предлагается распространить сферу возмещения по обязательному страхованию ответственности владельцев транспортных средств на случаи, когда виновник ДТП не застрахован.
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