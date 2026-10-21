Производство оборудования нарастили в 4 раза в 2026 году SpaceX заключила соглашения об оснащении спутниковым интернетом Starlink примерно 12 000 самолётов — это около четверти мирового парка доступных коммерческих самолетов, не считая бизнес-джеты, грузовые суда и легкую авиацию.
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