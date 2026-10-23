© Davide Bonaldo/Keystone Press Agency/Global Look PressНа Украине все еще действуют ограничения на работу системы спутниковой связи Starlink, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа об их снятии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Эстонские пограни...
- Песков: Путин пок...
- Песков: Путин пок...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым