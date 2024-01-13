Насколько я понял (могу ошибаться), почитаемый многими россиянами Яков Кедми, давно осевший в Москве, покинул (вслед за Сатановским, также ранее не менее почитаемым) программу Соловьёва после скандального спора 31 октября прошлого года, где с пеной у рта истерил на предмет того, что, мол, израильская армия не бомбит мирных палестинцев и никто не может её учить, как воевать.
Кедми – шпион или разведчик?
Комментарии
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Анатолий Рябенко
Кедми как и Познер еврей перевёртыш. Кедми особый еврей по наглому влазит во внутреннюю жизнь России, прикрываемый волосатой рукой первыми руководителями России и навязывает своё (или чьё то) мнение почти по всем вопросам. Это и похоже как бывший разведчик Израиля, смелости ему не занимать.
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4 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
После того, как он оправдас смерть 5 000 детей в Газе...Он перестал быть в России уважаемой личностью....
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4 час.
АА
Алекс Архипов
Агент влияния.
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1 час.
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