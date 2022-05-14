На бездомных животных в Новокузнецке потратят почти 5 миллионов

Мэрия Новокузнецка в лице Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства разместила 13 мая тендер на сайте госзакупок, победитель которого будет оказывать услуги при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.
Мэрия Новокузнецка в лице Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства разместила 13 мая тендер на сайте госзакупок, победитель которого будет оказывать услуги при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.
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