Царьград

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На бездомных животных в Новокузнецке потратят почти 5 миллионов

На бездомных животных в Новокузнецке потратят почти 5 миллионов

Мэрия Новокузнецка в лице Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства разместила 13 мая тендер на сайте госзакупок, победитель которого будет оказывать услуги при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

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