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Царьград

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Ночная атака "Искандеров" стала рекордной: Удар по пришёлся по самому больному месту Киева

Ночная атака "Искандеров" стала рекордной: Удар по пришёлся по самому больному месту Киева

По информации "ВХ", ночная атака русских "Искандеров" на Киев стала рекордной за всё время СВОСегодняшняя ночь выдалась крайне неспокойной для жителей Киева.

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
Так куда попали, каждый раз  сообщение ни о чём .Попадаем, попадаем, а они  постоянно  поджигают наши  АЗС, предприятия, жилые дома. Может не туда попадаем?
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23 час.
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