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Украинство есть идеология окраины Русского мира

Рубрика "Вынесено  из  комментариев".  Отличный комментарий  Нины  Б.    к  статье   ребе  Ищенко О двойной лояльности"Тараспереход" (гениальное словечко!) русских людей на Украине легко объяснить многолетним давлением с переходом в прямые репрессии.

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