Бобровский не поехал с «Флоридой» на матчи с «Питтсбургом» и «Филадельфией» из-за скорого рождения ребенка

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский пропустит выездной тур по штату Пенсильвания.Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский пропустит выездной тур по штату Пенсильвания.
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