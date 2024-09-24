Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий подростков в Санкт-Петербурге

В социальных медиа сообщается о том, что в Санкт-Петербурге два девятиклассника на одной из детских площадок выстрелили из пневматического пистолета в сторону двух девушек 14-ти и 16-ти лет, причинив ранения одной из них.
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