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Анисимов набрал 2+1 в матче с «Торонто Марлис», сделав 4-й дубль в этом сезоне АХЛ

Артем Анисимов набрал 2+1 в матче с «Торонто Марлис», сделав 4-й дубль в этом сезоне АХЛ. Форвард «Лихай Вэлли» отличился в матче регулярного чемпионата АХЛ с фармом «Торонто» (4:5 Б).

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