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Сергей Карнаухов: Исторические примеры незавершённых войн как предвестников масштабных конфликтов

Сергей Карнаухов: Исторические примеры незавершённых войн как предвестников масштабных конфликтов

Исторические примеры незавершённых войн как предвестников масштабных конфликтовВ истории военных противостояний нередки случаи, когда отсутствие решительной победы одной из сторон создавало предпосылки для новых, ещё более разрушительных столкновений.

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