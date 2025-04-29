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Ирина Шейк без штанов снялась для журнала

Ирина Шейк без штанов снялась для журнала

Российская супермодель Ирина Шейк без штанов снялась для французской версии журнала Vogue. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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