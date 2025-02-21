«Была пешкой»: вот почему дочь Аффлека прервала все контакты с Джей Ло

Дочь Бена Аффлека перестала общаться с Дженнифер Лопес из-за отца Звездная наследница приняла решение Бен Аффлекс с Дженнифер Лопес и Вайолет Дочь Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека Вайолет перестала общаться с бывшей мачехой.
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