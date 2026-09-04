Rutube увеличил аудиторию в Азии на 37% во II квартале 2026 года

Во II квартале 2026 года Rutube увеличил аудиторию в Азии на 37%, сообщает "Газпром-Медиа Холдинг". Основные драйверы роста — Китай и Тайвань.
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