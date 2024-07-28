Названа дата окончания СВО и победитель: неожиданный результат

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский
Не знаю хохлы обещают победю и вернуться к границем 1991 года и требовать от России триллионые репарации в долярах и евро. А так же отдать белгород и ростов. Да вообще все до дальнего востока от сяна и дона.
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