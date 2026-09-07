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Новая волна ударов по складам, заводам и хранилищам от Харькова до Борисполя

Новая волна ударов по складам, заводам и хранилищам от Харькова до Борисполя

Российские реактивные дроны типа «Герань», а также «Бандероли», в эти минуты атакуют объекты в самых разных регионах, подконтрольных противнику.

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