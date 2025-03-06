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Глава Следкома — за крайнюю меру. Что может заставить Россию вернуться к смертной казни

Глава Следкома — за крайнюю меру. Что может заставить Россию вернуться к смертной казни

Свободная Пресса Корреспондент ТАСС задала Александру Бастрыкину вопрос: «Не настало ли время подумать о возращении смертной казни хотя бы на территориях, где проводится СВО или контртеррористические операции? — Логика применения смертной казни на указанных вами территориях или в местах проведения контртеррористических операций построена исходя из высокой общественной опасности преступлений, совершаемых украинскими боевиками и иными лицами.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Ну хрен с ней, смертной казнью. Но почему даже за массовые убийства у нас мало дают пожизненные сроки. Заговорили о статистике, тогда хочется отметить, что подавляющее число опасных преступников, отсидев 10-15 лет, выходят на свободу и снова совершают тяжкие преступления.
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1 д.
Анастасия Гончарова
Проснитесь депутаты наконец то! смертная казнь уже просто необходима  как воздух,убивают и мучают людей мрази которые не должны жить !!!!!!!!!!!!😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡
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1 д.
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