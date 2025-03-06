Глава Следкома — за крайнюю меру. Что может заставить Россию вернуться к смертной казни

АС

Александр Сысоев

Ну хрен с ней, смертной казнью. Но почему даже за массовые убийства у нас мало дают пожизненные сроки. Заговорили о статистике, тогда хочется отметить, что подавляющее число опасных преступников, отсидев 10-15 лет, выходят на свободу и снова совершают тяжкие преступления.