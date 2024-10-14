Кандидат в канцлеры ФРГ выразил готовность передать Украине ракеты Taurus

Кандидат в канцлеры Германии на федеральных выборах 2025 года Фридрих Мерц заявил, что готов передать Украине немецкие дальнобойные ракеты Taurus «Я бы сказал [президенту Украины Владимиру] Путину: если бомбардировки не прекратятся, то первым шагом будет снятие ограничений по дальности.