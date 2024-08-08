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Захарова обвинила Японию в стремлении нанести ущерб связям РФ в Центральной Азии

Захарова обвинила Японию в стремлении нанести ущерб связям РФ в Центральной Азии

Японское руководство планирует расширить свое влияние в центральноазиатском регионе ради своих политических целей, а не из экономического интереса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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