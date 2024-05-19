«Альпин» и «Уильямс» нацелены подписать Боттаса (RN365)

У пилота «Заубера» Валттери Боттаса есть как минимум два варианта для продолжения карьеры. По информации RacingNews365, «Альпин» и «Уильямс» «твердо настроены» на подписание финна, чей опыт «рассматривается как бесценный» перед сменой регламента в 2026 году.