Избирательная коллизия: власти Эстонии не могут лишить россиян права голоса

Выход социал-демократической партии из правящей коалиции может стать препятствием для принятия законопроекта о лишении прав голоса граждан РФ на муниципальных выборах в Эстонии, заявили «Известиям» в посольстве РФ в Таллине.
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