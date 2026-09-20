В Бангладеш мужчины попросили у женщины воды и изнасиловали

В Бангладеш пять человек задержали за изнасилование 38-летней женщины. Об этом сообщает Daily Star.По данным издания, компания молодых людей пришла домой к женщине и попросила воды.
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