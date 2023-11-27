Девушку смыло огромной волной под колеса машины во время шторма в Новороссийске

Автомобилисты в селе Широкая Балка в Новороссийске спасли девушку, которую смыла гигантская волна. Ее затянуло прямо под колеса машины, к счастью, очевидцы бросились на помощь, поэтому девушка не пострадала.
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