В России разработали "вечную" самовосстанавливающуюся керамику

В Институте физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) разработан уникальный керамический композит, которой может сам устранять дефекты и повреждения с попощью своих самовосстановительных свойств.
В Институте физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) разработан уникальный керамический композит, которой может сам устранять дефекты и повреждения с попощью своих самовосстановительных свойств.
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