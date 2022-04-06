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В России разработали "вечную" самовосстанавливающуюся керамику

В России разработали "вечную" самовосстанавливающуюся керамику

В Институте физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) разработан уникальный керамический композит, которой может сам устранять дефекты и повреждения с попощью своих самовосстановительных свойств.

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