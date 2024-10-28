Врач Рахматуллина: курение вейпа может спровоцировать развитие пяти заболеваний

Электронные сигареты могут стать причиной различных заболеваний дыхательных путей, включая хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), сердечно-сосудистых заболеваний, таких как гипертония и инфаркт миокарда, онкологических заболеваний и спонтанного пневмоторакса (патологическое скопление воздуха в плевральной полости, приводящее к нарушению вентиляционной функции легких и газообмена при дыхании).