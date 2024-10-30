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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
Новый день, и надежды новые

Новый день, и надежды новые, И слова, и дела, и встречи. Пусть в нём будет всё самое доброе, Пусть он будет любовью отмечен! Доброе утро СРЕДЫ!.

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