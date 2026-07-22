БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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10 млн долларов — хорошая цена: Шииты назначили премию за голову Трампа

10 млн долларов — хорошая цена: Шииты назначили премию за голову Трампа

Иран поставил США ультиматум о переходе к «тотальному уничтожению» Константин Ольшанский Фото: Anmar Khalil/AP/TASS Военный советник Верховного лидера Ирана Мохсен Резаи выступил с ультиматумом: если США не прекратят атаки на Исламскую Республику в течение ближайших 2−3 дней, Тегеран перейдет от оборонительных действий к «фазе наступления и полного уничтожения».

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