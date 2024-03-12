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В Карагандинской области стабилизируется ситуация по кори

В Карагандинской области стабилизируется ситуация по кори

Об этом сообщают в Департаменте санэпидконтроля. Напомним, что с прошлого года и зимой 2024 года ситуация оставалась нестабильной, однако уже за первые числа марта корью заболело лишь 15 человек, сообщает корреспондент ekaraganda.

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