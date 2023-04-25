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Путин национализировал очень крупный актив ещё одного олигарха

Путин национализировал очень крупный актив ещё одного олигарха

11K прочитали В 2022 году Владимир Путин несколько раз поднимал вопрос об ответственности олигархов в непростой период проведения спецоперации.

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