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Наука и Техника

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Личный опыт знакомства с Formula V Line Crystal U9 PA: стеклянный корпус с характером

Личный опыт знакомства с Formula V Line Crystal U9 PA: стеклянный корпус с характером

Первое впечатление и распаковка Когда впервые видишь этот корпус вживую, сразу понимаешь, что перед тобой не просто очередная «коробка» для комплектующих, а продуманный продукт, созданный с оглядкой на современные тренды сборки ПК.

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