Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eugene69072
    Грызётесь, пауки? Ну-ну! Скорее бы вы сожрали друг друга.Соседи Литвы гото...
  • вячеслав харченко
    «Я не верю, что президент России Владимир Путин и его друзья в Кремле являются злодеями, которые угрожают нашей стаби...Экс-сотрудник ЦРУ...
  • Николай Гончаров
    Официально считается, что Швейцария  - нейтральная, а на самом деле - лежит под пиндосамиШвейцария экстрад...

Коротченко рассказал, чем РФ ответит НАТО в случае игнорирования предложений Москвы

Коротченко рассказал, чем РФ ответит НАТО в случае игнорирования предложений Москвы

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что РФ создаст контругрозы в самых чувствительных для НАТО местах, если военный блок не согласится на предоставление письменных гарантий безопасности.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх