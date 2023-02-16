Аргументы и Факты

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Таяние «ледника судного дня» повысит уровень Мирового океана на полметра

Таяние «ледника судного дня» повысит уровень Мирового океана на полметра

Окончание процесса таяния ледника Туэйтса в Западной Антарктиде грозит повышением уровня Мирового океана на полметра, что может повлечь дестабилизацию соседних ледников, заключила группа ученых, научная статья которых опубликована в журнале Nature.

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