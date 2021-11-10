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Юрий Селиванов: И последние не станут первыми

Юрий Селиванов: И последние не станут первыми

Традиционное и ставшее почти ритуальным преклонение перед якобы непревзойденной военной  мощью США мешает некоторым экспертам сделать адекватные выводы, которые диктует меняющаяся буквально на глазах военно-политическая реальность  В связи с выходом на портале Ньюс Фронт моей статьи «Стратегический цугцванг США», в которой затрагивались вопросы соотношения сил  между ведущими военными  державами мира,  некоторые аналитики и эксперты выразили свое несогласие с основными сформулированными в материале тезисами.

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