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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Голодные беглецы потянулись в Россию — и их тут неплохо кормят

Голодные беглецы потянулись в Россию — и их тут неплохо кормят

Госдума обещает оставить релокантов-клеветников без недвижимости и счетов в России Светлана Гомзикова Фото: Софья Сандурская/ТАСС Материал комментируют: Владимир Шаповалов В среду, 22 июля, Госдума рассмотрит во втором чтении ряд законопроектов о новых ограничениях в отношении тех, кого у нас нейтрально именуют релокантами.

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Комментарии
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Андрей М
И не только эти....
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1 м.
дима дубровин
пусть киздуют на рудники работать на благо России☠️☠️☠️
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1 м.
Мура
А ведь кто то ходит на этих КОЗЛОВских, и к гАЛКИНину пойдут уши погреть, с этими как? Если б не они, не первые, было бы и вторых.
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1 м.