Трамп предложил переименовать Атлантический или Тихий океаны

1. Утверждённый план переименования Атлантического и Тихого океанов Во время выступления перед сторонниками в Теннесси президент Дональд Трамп озвучил своё намерение издать указ, благодаря которому Атлантический или Тихий океан будут официально названы «Океан Трампа» или «Океан Америк».