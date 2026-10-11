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Трамп предложил переименовать Атлантический или Тихий океаны

Трамп предложил переименовать Атлантический или Тихий океаны

  1. Утверждённый план переименования Атлантического и Тихого океанов Во время выступления перед сторонниками в Теннесси президент Дональд Трамп озвучил своё намерение издать указ, благодаря которому Атлантический или Тихий океан будут официально названы «Океан Трампа» или «Океан Америк».

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