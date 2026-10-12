«Борьба за пределами фронта»: чем за неделю смогли удивить друг друга Москва и Киев Главным событием минувшей недели в тылу стало продолжение систематических ударов по Киеву.
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