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В Севастополе появились два стихийных мемориала в память о погибших в теракте

В Севастополе появились два стихийных мемориала в память о погибших в теракте

Севастополь скорбит о погибших во время теракта в Подмосковном «Крокус Сити Холле». Граждане организовали сразу два мемориала и несут цветы к фонтану в Комсомольском парке и к обелиску «Москва» на аллее городов-героев.

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