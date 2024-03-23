В Севастополе появились два стихийных мемориала в память о погибших в теракте

Севастополь скорбит о погибших во время теракта в Подмосковном «Крокус Сити Холле». Граждане организовали сразу два мемориала и несут цветы к фонтану в Комсомольском парке и к обелиску «Москва» на аллее городов-героев.
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