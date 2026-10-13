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Царьград

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Что ещё запретят гражданам России? Делягина смутило заявление министра Шадаева: "Звучит как страшная угроза"

Что ещё запретят гражданам России? Делягина смутило заявление министра Шадаева: "Звучит как страшная угроза"

Михаила Делягина смутило заявление министра Максута Шадаева, который сообщил, что думает над мерами защиты дата-центров: "Звучит как страшная угроза".

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