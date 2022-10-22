Два ДТП с погибшими произошло за утро 22 октября в Удмуртии

Два трагичных ДТП произошло сегодня утром примерно в одно это же время в разных районах республики. Первая авария произошла около 7 часов 40 минут в Алнашском районе на 50 км автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга».