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Два ДТП с погибшими произошло за утро 22 октября в Удмуртии

Два ДТП с погибшими произошло за утро 22 октября в Удмуртии

Два трагичных ДТП произошло сегодня утром примерно в одно это же время в разных районах республики. Первая авария произошла около 7 часов 40 минут в Алнашском районе на 50 км автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга».

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