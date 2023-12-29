Казахстан исключил "Талибан"* из списка запрещенных в стране организаций

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил в интервью агентству Казинформ, что власти страны приняли решение исключить движение "Талибан" из списка запрещенных в республике организаций.
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