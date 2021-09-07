Почему Сталин советовал своему сыну сбежать из СССР

Любители историиПолитикаПочему Сталин советовал своему сыну сбежать из СССР Отпрыски знаменитых правителей практически никогда не способны достичь славы своих великих отцов.Вернуться к статье104НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр Жеребцов"В 21 год он полковник, в 25 – генерал-майор, а в 28 – генерал-лейтенант." - ?????? Татьяна Шевцова у Шойгу гораздо стремительнее звания получала. Но что-то молчок об этом "супер-генерале"!Александр ЖеребцовДа и другие - Генерал Марина Гриднева; Генерал-майор Мария Китаева; Генерал-майор Россияна Марковская; Генерал-майор (МВД) Ирина Волк. Василию Сталину до их карьеры очень далеко!alexanderИнтересно, все они стали генеральшами согласно очерёдности, или их Шойгу сам избирал, как в гареме падишаха.Яков1 БлюмкинТо есть, что Василий, что Швецова, разницы никакой? Для сравнения никого больше не нашли?Александр ЖеребцовРазница очень большая! И жаль, что ты человек в годах и такую херню пишешь, хотя и сам ответ знаешь, но включил "ДУРАКА"! Василий воевал, звания свои честно заслужил, а подстилка Шойгу Швецова за что звания получала? Яша! Не занимайся хернёй, будь серьёзней, ведь не мальчик уже. А для сравнения там ещё четыре "генерала" от Шойгу.Nikolay StepanovНикакой "загадочной смерти" не было. Умертвили уколами чекисты по указке сверху. Боялись, значит. В перестроечное время в Известиях (вроде бы) была чья-то статья:"Как убивали Васю Сталина".AIAlex ImenТогда было все плохо, теперь все замечательно.Ингерман Ланскаядетишки савейских фюреров жировали как наследные принцы и принцессы, нонешние мажоры совдеповским и в лакеи не годятсяЯков1 БлюмкинКлючевое слово "ВОЖДЬ". Как у первобытных племен. Вождь, фюрер, дуче, каудильо. Без вождя невозможен фашизм. Правда, фашизм часто путают с нацизмом. Но и вместе они прекрасно сосуществуют. Однако, фашизм может существовать отдельно от нацизма. Вождь это идол, икона, на него молятся. Вождь всегда бескорыстен, думает только о своем народе и народ без вождя пропадет. Вождь всегда аскет, такую легенду о вождях создала пропаганда. И правда, что после себя оставили вождь, фюрер, дуче? Правда, себе они ни чем не отказывали и жили полностью за счет государства. Что, к примеру, хотел бы иметь Сталин, но из-за недостатка средств иметь не мог? Развитому обществу вожди не нужны. Рабам по образу мыслей необходим.Владимир Петров3нал тов. Сталин своиx партайгеноссен - сам был селекционером этой стаи.Комментировать
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