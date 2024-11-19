Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 414 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • В С
    И чего добьёмся ? Пендостан надо стирать с географической карты, а не свою территорию.Украину придётся ...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Не соловьев а жид цоловерман.Шоу Соловьёва, дл...
  • Раиса Мелькумова
    Безобразно ведет передачу, сплошное самолюбование и ор на немецком, противно. Я пересматриваю интересных гостей на сл...Шоу Соловьёва, дл...

Украину придётся уничтожить

Украину придётся уничтожить

После ударов западным оружием по России суть конфликта изменится кардинально Вброс западной прессы про разрешение США на удары американским дальнобойным оружием по территории «старой» России (а это вброс ровно до тех пор, пока не будет официальной информации, тем более, что европейские СМИ свое аналогичное сообщение уже отозвали), конечно, преследует цель прощупать реакцию Кремля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Вот именно. с территории  Украины  с нами ведут войну американцы.Украину не мешало бы прикончить.Это государство-террорист.
Ответить
11 час.
Лариса Парфенова
Украины нет и не будет. Пора круто стирать этот плацдарм с лица земли.
Ответить
7 час.
В С
И чего добьёмся ? Пендостан надо стирать с географической карты, а не свою территорию.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх