Украину придётся уничтожить

После ударов западным оружием по России суть конфликта изменится кардинально Вброс западной прессы про разрешение США на удары американским дальнобойным оружием по территории «старой» России (а это вброс ровно до тех пор, пока не будет официальной информации, тем более, что европейские СМИ свое аналогичное сообщение уже отозвали), конечно, преследует цель прощупать реакцию Кремля.