После ударов западным оружием по России суть конфликта изменится кардинально Вброс западной прессы про разрешение США на удары американским дальнобойным оружием по территории «старой» России (а это вброс ровно до тех пор, пока не будет официальной информации, тем более, что европейские СМИ свое аналогичное сообщение уже отозвали), конечно, преследует цель прощупать реакцию Кремля.
Украину придётся уничтожить
Комментарии
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Регина Толстоброва
Вот именно. с территории Украины с нами ведут войну американцы.Украину не мешало бы прикончить.Это государство-террорист.
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11 час.
Лариса Парфенова
Украины нет и не будет. Пора круто стирать этот плацдарм с лица земли.
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7 час.
В С
И чего добьёмся ? Пендостан надо стирать с географической карты, а не свою территорию.
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1 час.
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