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ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНЕКДОТ ДНЯ: ЧЕГО ВЫ НЕ ЗНАЛИ ПРО ЕЛЬЦИН ЦЕНТР

ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНЕКДОТ ДНЯ: ЧЕГО ВЫ НЕ ЗНАЛИ ПРО ЕЛЬЦИН ЦЕНТР

Известный блогер пошутил про Ельцин Центр. Ельцин Центр опять в центре внимания. На этот раз не из-за того, что организация является рассадником прозападных идей.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Круто! Клиника лечения от алкоголизма им. Ельцина. Больше ничего не надо!
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1 д.
ВМ
Владимир Моргунов
А В ХОЛЛЕ КЛИНИКИ ПОМЕСТИТЬ ПАМЯТНИК-ПИСАЮЩИЙ ПРЕЗИДЕНТ. ТОГДА АЛКАШИ ПРИЗАДУМАЮТСЯ_СТОИТ ЛИ БУХАТЬ КАК ЕБН !!!
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16 час.

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