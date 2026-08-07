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Мать оставила младенца умирать ради просмотра порно и TikTok

Мать оставила младенца умирать ради просмотра порно и TikTok

РЕН ТВ В американском штате Флорида 23-летняя мать бросила своего шестимесячного сына на кафельный пол, а затем несколько часов смотрела TikTok и порнографические сайты вместо того, чтобы вызвать скорую помощь.

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