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Александра Трусова снялась с чемпионата России по медицинским показаниям

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова снялась с чемпионата России по фигурному катанию по медицинским показаниям.

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