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Закон, порядок, государство

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В Оренбурге член Общественного совета при региональном УМВД с первых дней весеннего паводка занимается волонтерской деятельностью

Член Общественного совета УМВД РФ по Оренбургской области Сергей Семенов, директор учебно-методического центра Федерации организаций профсоюзов Оренбургской области, в первых числах апреля начал активно работать в качестве волонтера в составе команды Федерации организаций профсоюзов Оренбургской области, организовавшей сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Орске.

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