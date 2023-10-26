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Лавров: геополитический расклад сил в мире меняется не в пользу Запада

Лавров: геополитический расклад сил в мире меняется не в пользу Запада

Геополитический расклад сил в мире продолжает меняться не в пользу коллективного Запада, представители западных элит начинают признавать это публично, заявил глава МИД России Сергей Лавров на конференции «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире».

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