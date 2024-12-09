Индустриальные парки Балашихи создали 11 тысяч новых рабочих мест за 9 месяцев

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов посетил Балашиху с рабочим визитом. Вместе с главой округа Сергеем Юровым он осмотрел два индустриальных парка — Милованов и Демидов, отметив, что всего в городе функционируют пять промышленных зон.
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