Индустриальные парки Балашихи создали 11 тысяч новых рабочих мест за 9 месяцев

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов посетил Балашиху с рабочим визитом. Вместе с главой округа Сергеем Юровым он осмотрел два индустриальных парка — Милованов и Демидов, отметив, что всего в городе функционируют пять промышленных зон.