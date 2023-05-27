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Билл Гейтс заявил, что ассистент на основе ИИ сможет заменить поисковик Google

Билл Гейтс заявил, что ассистент на основе ИИ сможет заменить поисковик Google

Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс рассказал о создании ассистента, наделенного искусственным интеллектом, который способен заменить большинство привычных сервисов.

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